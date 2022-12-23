Джо Байден каждый Новый год дарит своей жене один и тот же подарок

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23 декабря 2022, 12:16 Источник: gazeta.ru

Фото: Yuri Gripas/globallook.com

Джо Байден и его супруга Джилл на «Шоу Дрю Бэрримор» рассказали о своих семейных праздничных традициях. Оказалось, что президент США каждый Новый год дарит своей жене один и тот же подарок.



Первая леди страны сообщила, что каждый год Джо Байден посвящает ей новый стих. Тот, в свою очередь, подчеркнул, что все строки сочиняет сам.



Американский лидер также уточнил, что дарит жене не только стихи, но и материальные подарки.