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Джо Байден каждый Новый год дарит своей жене один и тот же подарок

, 12:16 Источник: gazeta.ru

Джо Байден каждый Новый год дарит своей жене один и тот же подарок
Фото: Yuri Gripas/globallook.com

Джо Байден и его супруга Джилл на «Шоу Дрю Бэрримор» рассказали о своих семейных праздничных традициях. Оказалось, что президент США каждый Новый год дарит своей жене один и тот же подарок.

Первая леди страны сообщила, что каждый год Джо Байден посвящает ей новый стих. Тот, в свою очередь, подчеркнул, что все строки сочиняет сам.

Американский лидер также уточнил, что дарит жене не только стихи, но и материальные подарки.

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