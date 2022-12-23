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Global Times: США заинтересованы не в установлении мира на Украине, а в собственном доминировании

, 11:56 Источник: РИА Новости

Global Times: США заинтересованы не в установлении мира на Украине, а в собственном доминировании
Liu Jie/XinHua

Военная помощь США отдаляет возможность установления мира на Украине и продлевает доминирование Америки. Об этом написана статья китайского издания The Global Times. 

В публикации рассматривается военная и финансовая помощь Соединённых Штатов, которая приводит не к установлению мира на Украине, а напротив — к «более жестким и интенсивным» событиям. 

Более того, США заинтересованы не в реальной помощи Украине, а в собственном доминировании над странами Европы. Украина также не желает и не стремится проводить переговоры с Россией, поскольку требования сторон слишком разные. 

Рассматривая недавнюю встречу украинского главы Владимира Зеленского с коллегой Джо Байденом, автор материала назвал этот шаг «готовностью продолжать противостояние» с РФ.

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