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23 декабря 2022, 11:56 Источник: РИА Новости

Liu Jie/XinHua

Военная помощь США отдаляет возможность установления мира на Украине и продлевает доминирование Америки. Об этом написана статья китайского издания The Global Times.

В публикации рассматривается военная и финансовая помощь Соединённых Штатов, которая приводит не к установлению мира на Украине, а напротив — к «более жестким и интенсивным» событиям.

Более того, США заинтересованы не в реальной помощи Украине, а в собственном доминировании над странами Европы. Украина также не желает и не стремится проводить переговоры с Россией, поскольку требования сторон слишком разные.

Рассматривая недавнюю встречу украинского главы Владимира Зеленского с коллегой Джо Байденом, автор материала назвал этот шаг «готовностью продолжать противостояние» с РФ.