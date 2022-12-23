Украине грозит рост тарифов на энергоносители, несмотря на миллиардную помощь

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23 декабря 2022, 11:45

День энергетика на Украине в этом году отмечался по-особому. В стране увеличили тарифы на электроэнергию на 40%. Это автоматически приведёт к подорожанию продуктов, услуг и коммунальных расходов.



Удорожания Киеву можно было избежать. Но для этого государству необходимо взять новые кредиты за рубежом. Национальная комиссия сообщает, что полученные деньги от повышения тарифов пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры.



Больше всего от роста цен на электроэнергию пострадают предприятия. Украинский бизнес пытается удержаться на плаву, но это не всегда получается. Любое удорожание ресурсов ведёт к незапланированным затратам и издержкам. При этом мало кому в стране известно, что Украина получит от США многомиллионную помощь на гуманитарные цели. Ещё 610 миллионов долларов Киеву выделит Всемирный банк. Ранее Незалежная получила от кредитора 2 миллиарда рублей. Энергетики недоумевают, почему при наличии зарубежной финансовой помощи бремя от роста цен должны нести рядовые потребители. Повышение цен на энергоносители оказалось выгодно только представителям бизнеса, оказывающим услуги в сфере энергетики.



