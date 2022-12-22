На постсоветском пространстве Россию любят по-разному

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22 декабря 2022, 13:18

Российские социологи провели масштабное исследование отношения жителей бывших советских республик к России. Полностью положительно к нашей стране относятся все жители Абхазии, Киргизии, Таджикистана. Менее тёплые чувства испытывают в Казахстане, Армении.



В Молдавии только 40% населения положительно отзываются о России. Примерно столько же и в Азербайджане. Причинами для «любви и нелюбви» к России выступают экономические и политические факторы. В Казахстане люди чётко сознают, что социально-политическое развитие государства невозможно без участия России. Таких же представлений придерживаются жители Таджикистана и Киргизии. Узбекистан считает Россию главным политическим партнёром. Большая часть стран бывшего Советского Союза заинтересована в гуманитарной помощи от России. Самодостаточностью в энергетическом плане мало кто может похвастаться.



Таджикистан, Молдавия, Киргизия регулярно обращаются в Министерство здравоохранения РФ с просьбами поставки лекарств и оборудования. Жители азиатских республик активно едут в Россию в поисках работы и для получения образования.



Москва продолжает продвигать концепцию «Русского мира» в странах СНГ с учётом международного права и национальных особенностей.