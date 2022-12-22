Оппозиция обвиняет руководство Индии в неспособности защитить страну

После происшедшего 9 декабря пограничного инцидента между солдатами Индии и Китая индийские оппозиционеры обрушились с критикой на премьера страны Нарендру Моди. Члены партии «Индийский национальный конгресс» заявили, что власти не в состоянии защитить государство от внешних агрессоров. Часть оппозиции и вовсе полагает, что власть находится в сговоре с Китаем.
Во время последней сессии индийского парламента депутаты поднимали вопросы обеспечения безопасности страны и формата отношений с Китаем.
На границе находится большое количество войск, которых никогда не было. Во внешнеполитическом ведомстве Индии опасаются изменения государственной границы. Пограничный конфликт с КНР стал уникальным шансом для индийской оппозиции в очередной раз громко заявить о себе. Предыдущий конфликт на границе был два года назад. Тогда с обеих сторон погибли солдаты.
В Министерстве обороны Индии заявили, что ситуация на границе спокойная. Однако оппозиционеры не верят ни чиновникам, ни военным. Поэтому предпочитают получать достоверную информацию от премьера Нарендре Моди.
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