Оппозиция обвиняет руководство Индии в неспособности защитить страну

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22 декабря 2022, 12:27

После происшедшего 9 декабря пограничного инцидента между солдатами Индии и Китая индийские оппозиционеры обрушились с критикой на премьера страны Нарендру Моди. Члены партии «Индийский национальный конгресс» заявили, что власти не в состоянии защитить государство от внешних агрессоров. Часть оппозиции и вовсе полагает, что власть находится в сговоре с Китаем.



Во время последней сессии индийского парламента депутаты поднимали вопросы обеспечения безопасности страны и формата отношений с Китаем.



На границе находится большое количество войск, которых никогда не было. Во внешнеполитическом ведомстве Индии опасаются изменения государственной границы. Пограничный конфликт с КНР стал уникальным шансом для индийской оппозиции в очередной раз громко заявить о себе. Предыдущий конфликт на границе был два года назад. Тогда с обеих сторон погибли солдаты.



В Министерстве обороны Индии заявили, что ситуация на границе спокойная. Однако оппозиционеры не верят ни чиновникам, ни военным. Поэтому предпочитают получать достоверную информацию от премьера Нарендре Моди.