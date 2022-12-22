Белорусских бюджетников ждёт повышение зарплаты

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22 декабря 2022, 11:42

С нового года в Белоруссии произойдёт повышение зарплаты работников бюджетной сферы. Но эксперты сомневаются в усилиях чиновников по повышению материального благосостояния граждан - надбавки будут «съедены инфляцией».



Если в начале года чиновники прогнозировали рост инфляции до 6%, то летом она достигала показателя в 13%. Частично остановить её удалось за счёт законов, запрещающих повышение цен на продукты. Показательным случаем стал суд над сельским предпринимателем, пытавшимся в своём магазине продать сыр на 78 копеек дороже установленной суммы. За это «преступление» он получил два года условно. Сыр он так и не успел продать.



В республике продолжает работу мониторинговая группа, следящая за ценами в торговых точках. Удержать инфляцию жёсткими методами не получится. Экономика имеет свои законы, которые не подчиняются воле группы чиновников.



Попытки политиков поднять зарплату работающему населению логичны. Но запуск печатного станка без подкрепления производства влечёт серьёзные последствия. Белорусская экономика оказалась хрупкой и зависимой от внешних вливаний.