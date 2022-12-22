Rebelnews: Санкции не работают

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22 декабря 2022, 11:00 Анатолий Гольдман,

Кадр из репортажа “rebelnews”

Заголовки американских СМИ в последнее время буквально пестрели громкими заголовками, предвещающими смерть российской экономики. 17 декабря в американском патриотическом СМИ “Rebelnews” вышла статья, а с ней и репортаж о санкциях против России. Журналист издания, Джереми Альфредо, решил проверить, насколько правдивы слова The New York Times и Washington Post о дефиците продуктов в нашей стране. Чтобы не быть голословным, Джереми отправился прямиком в Россию и посетил наши сетевые супермаркеты.

“В начале недели я отправился за покупками в Москве и понял, что несмотря на то, что “The New York Times” и “The Washington Post” рассказывают своим американским читателям, что западные санкции против России вызвали “дефицит Советских времен” на товары первой необходимости, такие предметы первой необходимости, как еда и топливо, в России оказались дешевыми и в избытке“.

Джереми поговорил с директором Института статистических исследований и экономики знаний Георгием Остапковичем и узнал, что несмотря на прогнозы как западных, так и наших экономистов, 10–15 процентного падения роста экономики так и не случилось, более того, по последним данным, он будет всего лишь 3-процентным.

Статья издания The Atlantic: “Блекаут российской экономики изменит мир”

Это подтверждает и Такер Карлсон, телеведущий Fox News, в своем вечернем эфирном шоу он рассказывает зрителям о репортаже Джереми Альфредо и добавляет: “Они сказали, что санкции уничтожат российскую экономику, Джо Байден сказал это в обращении к народу. И что? Ну, этим летом российский рубль показал семилетние верхи, а пару месяцев назад русские опубликовали огромный рост объемов торговли. Российская пропаганда? Нет, экономические факты”. Также, он добавляет, что политика США контрпродуктивна, ведь объем торговли России с января по сентябрь 2022 года вырос на 127 миллиардов долларов по сравнению с показателями прошлого года.

Кадр из эфира “Tucker Carlson Tonight”

Теперь возвращаемся к репортажу “rebelnews”, в нем Джереми снимает подмосковный супермаркет и удивляется его наполненности продуктами: “Я был удивлен, было видно, что это не просто нормальный магазин, но он также забит едой. Пасты “Барилла”, которые вы можете найти в любом магазине Америки, столько, что мне понадобилась бы лестница, чтобы добраться до “Лингуини”, но я все еще сомневался, не могут же “The New York Times” и “The Washington Post” врать”. Но, как потом мы поймем, вполне может. Прогуливаясь по супермаркету, журналист предполагает: “В магазинах, может, и есть еда, но из-за дефицита и инфляции цены будут такие, что люди не смогут ее купить”. Но и тут предположение, сделанное на основе информации от американской прессы, подводит Джереми.

Журналист отправляется к отделу “молочки”, где смотрит цены на кефир, молоко и продукты на молочной основе и… удивляется. Цены оказываются абсолютно приемлемыми и доступными. Мясная секция тоже изобилует продуктами на любой вкус и на любую цену. Он взял молоко, мясо, яйца и хлеб, заплатив за все 500 рублей или, в пересчете на доллары, 7 долларов и 92 цента. “Оказалось, что ведущие СМИ не были честны по поводу влияния санкций на стоимость основных продуктов в России”.

Показав отрывок этого репортажа, Такер сразу предполагает, что он будет обвинен в распространении российской пропаганды, хотя все, что он делает – приводит факты.

Американские медиа настолько одержимы идеей краха российской экономики, что больше не обращают внимания на реальность, хотя им уж точно стоило бы. Санкции не дали ни желаемого, ни даже приближенного к желаемому результата, способному хоть как-то оправдать нарастающую инфляцию на энергоносители и продукты в США. Именно поэтому нападки на факты, отражающие реальное положение дел, будут неуклонно расти.