Норвежский режиссер сядет в тюрьму за фразу о том, что мужчина не может забеременеть

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22 декабря 2022, 10:39 Анатолий Гольдман,

Забота о правах сексуальных меньшинств бьет все рекорды как на Западе, так и в Скандинавии. Многочисленные законы, защищающие “угнетенных” от “языка ненависти”, давно встали на вооружение репрессивного аппарата государств, озабоченных “прогрессивной повесткой”. Абсурд, иначе не сказать. Как говорится в этой истории прекрасно все.

Статья “Fox News” на эту тему

Обвиняемая в этом деле – норвежская актриса, режиссер и, по совместительству, еще и лесбиянка – Тонже Гжевжон. Еще 14 ноября она была проинформирована, что в отношении нее ведется расследование за ее высказывания в Фейсбуке в адрес видной транс-активистки Кристины Джентофт. Кристина, хоть она и мужчина, считает себя женщиной и “лесби-матерью”.

Ранее Джентофт обвиняла в трансфобии Кристину Элингсон, обвинение было идентичным. Если ее признают виновной, то ей будет грозить до трех лет тюрьмы.

Теперь самое интересное, а именно то, из-за чего обвиняют норвежского режиссера. Для любого нормального человека эта фраза кажется не просто не оскорбительной, а отражающей реальное положение дел, продиктованное биологией: “Просто невозможно, чтобы мужчина стал женщиной и забеременел. Мужчины являются мужчинами независимо от их сексуальных фантазий”. Вроде бы все просто и логично, но не для норвежского законодательства.

Высказывание подпадает под закон о защите людей от “языка ненависти”. В 2020 году к нему вышла поправка, добавив “гендерную идентичность и гендерное самовыражение” под защиту. На это и попалась Тонже. Если суммировать всю информацию, то получается, что в Норвегии вы не можете говорить, что мужчина является мужчиной, а женщина является женщиной, потому что в таком случае вы нарушаете закон, предусматривающий “гендерное самоопределение” каждого жителя страны. Если вас признают виновным, то за “частное замечание” вы можете получить до года тюрьмы, а за “публичный комментарий” – до трех лет лишения свободы. Прекрасно, не правда ли?

Тонже Гжевжон

В прошлом году Гжевжон вступала в полемику с министром культуры Норвегии и заявляла, что неверное толкование гендерной идентичности и биологического пола имеет “вредные” и “дискриминационные” последствия для женщин, особенно для лесбиянок: “Будет ли министр равенства убеждать нас в том, что права женщин-лесбиянок защищены, проясняя, что не бывает лесбиянок с мужскими половыми органами, что мужчины не могут быть лесбиянками, несмотря на свою гендерную идентичность, и наводя порядок после разрушительной гендерной политики, созданной предыдущим правительством”.

Первым случаем политики дискриминации в отношении трансгендеров в Норвегии принято считать 2018 год, когда трансгендерную женщину (биологического мужчину) попросили не пользоваться душем в женской раздевалке в спортивном центре. Фактически, если бы вы жили в Норвегии и ваша дочь попросила бы трансгендерную женщину с мужскими первичными половыми признаками не мыться при вас в душевой, то ее бы, вероятно, посадили.

Подобная тенденция четко прослеживается во всех странах Скандинавии. Так, в Финляндии члена парламента судят за то, что она спросила у представителей церкви, почему они поддерживают ЛГБТ+ мероприятия, и процитировала 1:24-27 часть Библии, где говорится, что однополые связи постыдны.

“Финский законодатель сталкивается с законом о языке ненависти после цитирования Библии”

Очевидно, заигрывания с правами сексуальных меньшинств зашли слишком далеко. Проживая в странах Скандинавии, вы не можете ставить под вопрос чью-либо гендерную идентичность, даже если он считает себя скамейкой или, что еще хуже, мужчиной в теле женщины. Там у вас нет права вопрошать, почему в одной душевой с вашей дочерью моется мужчина, ведь этот мужчина не определяет себя таковым. Еще один этап разложения европейского общества пройден.