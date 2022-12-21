Политолог Андрей Кортунов сообщил, что Зеленский вряд ли куда-то поедет после США в этом году

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21 декабря 2022, 15:34

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Политолог Андрей Кортунов рассказал изданию «Подмосковье сегодня», куда после Вашингтона может отправиться Владимир Зеленский. По мнению эксперта, президент Украины вряд ли поедет куда-то ещё в этом году.

Специалист заявил: Зеленский может посетить другие страны, которые являются ему союзниками. Однако есть вероятность, что визиты состоятся в следующем году, пишет издание.

Также Кортунов добавил, что такие выезды украинского лидера направлены на демонстрацию его возможностей. «Он пытается показать стабильность, что в его отсутствие ничего не произойдет», – сказал политолог.