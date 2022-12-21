Владимир Путин: Россия продолжит наращивать военный потенциал

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21 декабря 2022, 15:43 Источник: РИА Новости

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Россия будет продолжать наращивать свой военный потенциал. Об этом на выступлении по итоговой коллегии Минобороны РФ сообщил президент страны Владимир Путин.

По его словам, государство с каждым днем увеличивает возможности вооруженных сил. «Этот процесс, безусловно, мы будем наращивать», - заявил Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о том, что 22 декабря встреча главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси с Владимиром Путиным в рамках визита в Россию для консультации не планируется.