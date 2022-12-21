Почему на официальных мероприятиях в Латвии возникают неловкие ситуации

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21 декабря 2022, 14:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Любое мероприятие в маленькой Латвии - событие для страны, а если это саммит Объединенных экспедиционных сил, то об этом событии разговоров будет на неделю...

Итак, в Риге прошел саммит Объединенных экспедиционных сил, на котором присутствовали главы правительства и министры обороны Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Речь шла, конечно, об Украине. Прослушав послание президента Владимира Зеленского о ситуации в стране, лидеры JEF договорились продолжить оказывать всемирную поддержку Украине, осудили РФ за спецоперацию:

"Сегодня мы выражаем наше обязательство продолжить оказывать политическую, военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Победа Украины важна для нашей общей безопасности", - говорится в совместном заявлении.

Напомним, создание JEF является британской инициативой, о реализации которой было объявлено на саммите НАТО в Уэльсе, когда министры обороны стран-участниц подписали меморандум о намерениях по созданию этих сил.

30 ноября 2015 года в Великобритании семь стран - Дания, Эстония, Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды и Норвегия, подписали учредительный договор о создании Объединенных сил реагирования. В 2017 году присоединилась Финляндия и Швеция, а в апреле 2021 - Исландия.

Основным преимуществом участия Латвии в JEF является углубление сотрудничества с Великобританией и другими государствами-участницами развитие возможностей вооруженных сил, а также возможность регулярно участвовать в международных военных учениях.

На данном саммите не обошлось и без странностей - латвийцы назвали из - неловкий момент... Дело в том, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время приветствия обменялся рукопожатием с британским премьером Риши Сунаком и задал ему вопрос: "Как правильно ставить ударение в имени г-на Сунака?" Британский премьер не смутился - он улыбнулся и ответил: "РИши, с ударением на первый слог". Но тут же задал вопрос латвийскому премьеру Кришьянису Кариньшу: "Правильно ли я произношу ваше имя?" Премьер-министр Латвии ответил утвердительно.

Вот такая неловкая ситуация возникла... Удивительно, а что делала пресс-служба премьера Латвии? Можно же было подготовить главу парламента страны...