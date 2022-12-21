Китай усиливает военное сотрудничество с Россией

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21 декабря 2022, 10:53

В Восточно-Китайском море проходят военные учения России и Китая. Два государства отрабатывают манёвры, в ходе которых используются авиация и флот. Демонстрация военной мощи Москвы и Пекина не осталась без внимания и критики Вашингтона.



В Белом доме считают, что Китай поддерживает действия России на Украине. Вместо этого власти Поднебесной должны сделать всё возможное, чтобы остановить ход спецоперации, полагают американцы. Однако Китай не намерен вмешиваться в дела Российской армии.



Японские власти уже подтвердили, что китайские военные корабли находятся в западной части Тихого океана. Несколько недель назад китайские и российские бомбардировщики провели совместное патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях. Военные учения России и Китая носят регулярный характер. Декабрьские манёвры двух армий никак не относятся к украинским событиям.



Китай постоянно заявляет, что США провоцируют Россию на продолжение спецоперации на Украине. Продвижение НАТО на Восток стало одной из причин вооруженной защиты России своих интересов.