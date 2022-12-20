Турция и Греция снова на грани серьёзного конфликта

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20 декабря 2022, 18:29 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Аналитики отмечают обострение отношений между Грецией и Турцией, и это уже не первый случай за год. В 2022 году страны не раз оказывались на грани полномасштабного конфликта.

Взаимные обвинения следовали практически постоянно. Совсем недавно Минобороны Турции сообщило о перехвате греческих истребителей, вторгшихся в воздушное пространство над территориальными водами. В Анкаре эти воды считают своими. В греческих СМИ нередко бросаются обвинениями в сторону Турции. Там также сообщают, что президент Эрдоган готовится к одностороннему шагу – провозглашению границ своей исключительной экономической зоны, в том числе и в пределах Эгеиды, если греки не выведут войска с нескольких островов.

Инцидент с перехватом самолётов из Греции случился в субботу. В турецком оборонном ведомстве сообщили, что греческие ВВС пытались перехватить воздушные силы, подчинённые Анкаре, выполнявшие задачи в рамках миссии НАТО в международном воздушном пространстве. «Им был дан необходимый ответ, - отметили в госструктуре, - миссия НАТО успешно выполнена». На практике имело место появление турецких и греческих самолётов в одном и том же месте. Речь идёт о 10-мильной зоне вокруг островов в Эгейском море. Турецкие власти считают, что греческое пространство должно распространяться лишь на 6 миль.