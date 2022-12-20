Латвийский боксер Майрис Бриедис призывает защищать права русскоязычных в стране

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20 декабря 2022, 18:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Global Look Press

Латвийский боксер Майрис Бриедис выступил с заявлением - он призвал защищать права русскоязычных в Латвии.

Недавно одна латышская газета с удовольствием отметила, что "многие компании, как государственные, так и частные перестали использовать русский язык с клиентами - и это очень хорошо, потому как такую идею поддержали не только латыши, но и русские"...

Если честно, то я не знаю, какие русские это поддержали, но латышская газета знает лучше...

А вот латвийский боксер Майрис Бриедис имеет другое мнение: "Дерусификация - это путь в тупик. Да, да...вперед двигаемся - в тупик. Нас и так "цать" человек осталось... если местные русскоязычные среднего класса соберут чемоданы, то нас останется еще меньше, соответственно не будет ни налогов, ни рыночного оборота... медленное самоубийство. Призываю защитить права русскоязычных, чтобы в будущем русскоязычные тоже встали на защиту государства. Латвийские русские - наша часть! Не защитишь права русскоязычных, завтра не кому будет защитить тебя!".

В чем не прав Майрис? Во всем прав!