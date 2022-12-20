Мэр Риги Стакис предложил не выпускать на улицу пожилых людей

Аргументы Недели. Балтия → В мире 13+

20 декабря 2022, 18:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Рига. Фото: Unsplash.com

В Риге на улицах гололед - столицу Латвию совершенно не чистят. Ходить по узким улочкам Риги практически невозможно - более 40 человек уже получили серьезные травмы. Почему мэрия не беспокоится о своих жителях?

Как оказалось, беспокоится! На днях мэр Риги Мартиньш Стакис выступил с заявлением - призвал пожилых людей не покидать свои дома.

"Я прошу пенсионеров подготовиться - купить еду на два дня заранее, чтобы не выходить. В ближайшие дни намечается гололед. Я также призываю сограждан помочь пожилым людям и снабдить их всем необходимыи, чтобы они не выходили на улицы Риги. Такая ситуация сложилась и в других европейских городах - например, жизнь в Гамбурге парализована - лед на тротуарах и на улицах, даже закрыты школы. А Риге учебные заведения будут открыты, у нас уборка снега продолжается, расчищаются водостоки и овраги, чтобы дать тающему снегу стекать, производится профилактическая посыпка улиц", -заявил мэр Риги.

Балтийское бюро издания "Аргументы Недели" решило узнать, как обстоят дела с "потерпевшими" в травматологических клиниках - комментарии учредителя 2-й Рижской больницы Яниса Петрониса:

"У нас направление - травматология, и сегодня мы находимся в состоянии готовности - поступают люди с травмами, которые они получили после падения на улицах. Какие советы я дам - прежде всего стоит выбирать обувь с нескользящей подошвой, стараться избегать обледенелых участков, ходить медленно, осторожно. Иногда травмы после падения, увы, имеют серьезные последствия - не только вывихи, переломы, но и проблемы с позвоночником, переломом тазобедренной кости, сотрясение мозга. Нужно быть предельно осторожными".

Да, погода не порадует латвийцев в ближайшие пару дней - ледяные должди пройдут по всей Латвии. Службы спасения уже предупреждают, что часть Латвии может остаться без электричества - провода имеют свойства обрываться под замешым льдом...

Но и в таких погодных условиях, не обошлось в Риге без странностей - жители столицы заметили, что одни улицы убраны, а другие - нет... Как происходит уборка улиц в столице Латвии?

Получить ответ у мэра Стакиса, к сожалению, не представляется возможным. Жители выдвинули свои прогнозы. Мнение из латвийских социальных сетей:

"Я думаю, что Рижской думе не хватает коммуникации с выполняющими работу по уборке улиц компании. Нет четкого плана".

"Просто ждут, когда все ноги переломают и будут сидеть дома. Видимо, раздали деньги беженцам, а своим не хватило"

"Мэрия не желает убирать дороги, улицы. Деньги давно истрачены, а нам морочат голову. Уже не первый год".

"Там, где живут чиновники - там улицы чистят, а где живем мы - обойдетесь! Вот такая забота!"

Зимний сезон только начался...