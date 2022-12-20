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В Молдавии закрыли российские телеканалы

, 10:18

В Молдавии закрыли российские телеканалы

Власти Молдавии запретили вещание шести российских телеканалов на своей территории. Первая реакция на такое решение последовала из Гагаузии. Население данного региона считает, что власти республики нарушают демократические права. У людей отобрали возможность получать информацию из разных источников.

Скандал вокруг закрытия российских телеканалов приобрёл больший градус недовольства по сравнению с квитанциями на оплату коммунальных услуг. Представители Гагаузии уверены, что власти республики целенаправленно остановили вещание российских телеканалов, чтобы люди не могли отличать чёрное от белого. В настоящий момент президент Молдавии Майя Санду формирует в стране диктаторский режим. Пресса для неё была последним препятствием, считают гагаузы.

Вещание было остановлено без решения суда. Журналист Валериу Реницэ напоминает, что подобные ограничения всегда приводили к трагическим последствиям. Достаточно вспомнить эпохи Сталина и Чаушеску. Всем интеллигентам закрывали рты. Никто не мог свободно выражать своё мнение.

Экс-председатель Конституционного суда республики Виктор Пушкаш напомнил, что суровыми методами построить хорошее будущее не получится. Власти игнорируют конституционные основы и права граждан. Чиновники всё чаще действуют по указке западных политиков и структур.

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