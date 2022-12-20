Власти Молдавии запретили вещание шести российских телеканалов на своей территории. Первая реакция на такое решение последовала из Гагаузии. Население данного региона считает, что власти республики нарушают демократические права. У людей отобрали возможность получать информацию из разных источников.
Скандал вокруг закрытия российских телеканалов приобрёл больший градус недовольства по сравнению с квитанциями на оплату коммунальных услуг. Представители Гагаузии уверены, что власти республики целенаправленно остановили вещание российских телеканалов, чтобы люди не могли отличать чёрное от белого. В настоящий момент президент Молдавии Майя Санду формирует в стране диктаторский режим. Пресса для неё была последним препятствием, считают гагаузы.
Вещание было остановлено без решения суда. Журналист Валериу Реницэ напоминает, что подобные ограничения всегда приводили к трагическим последствиям. Достаточно вспомнить эпохи Сталина и Чаушеску. Всем интеллигентам закрывали рты. Никто не мог свободно выражать своё мнение.
Экс-председатель Конституционного суда республики Виктор Пушкаш напомнил, что суровыми методами построить хорошее будущее не получится. Власти игнорируют конституционные основы и права граждан. Чиновники всё чаще действуют по указке западных политиков и структур.
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