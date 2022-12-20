Главнокомандующий ВСУ Залужный призвал президента Украины Зеленского подписать закон об ужесточении наказания за дезертирство

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20 декабря 2022, 03:48 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

President Of Ukraine / https://www.globallookpress.com

Украинского президента Владимира Зеленского призвал подписать закон об ужесточении наказания за дезертирство главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом сообщает издание ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на материал «Свободной прессы».

Как уточняется, Верховная Рада Украины приняла закон, который ужесточает наказание за невыполнение приказов, а также предусматривает проверку военнослужащих на алкогольное и наркотическое опьянение.

Залужный же в своем видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале, заявил, что поддерживает решение Рады и выступает за усиление наказания по факту дезертирства.