Как в Аргентине отмечали победу сборной, фото жены Месси и с кем встречается его «телохранитель»

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19 декабря 2022, 16:10

Фото: Global Look Press

В Аргентине есть два бога. И это Марадона и Месси. В стране, где футбол – это религия, победу на чемпионате мира отмечают с особенным размахом.

Кажется, на улицы Буэнос-Айреса высыпали все до единого жителя города. Настоящий национальный праздник.

Болельщики были в футболках с изображением Лионеля Месси и скандировали его имя. А некоторые фанатки такие майки не только надевали, но и снимали.

Когда начался матч, в Аргентине был полдень. Гуляния продолжались весь вечер и ночь, и, вероятно, не прекратятся еще несколько дней. Похоже, в понедельник мало кто вышел на работу.

Лионель Месси, один из главных героев этого дня, после игры сразу оказался с объятьях жены, которая не удержалась от слез. Они вместе выросли и знают друг друга с самого раннего детства. Пара воспитывает троих сыновей.

Красотка досталась и полузащитнику, которого за самоотверженную защиту капитана на футбольном поле даже называют "телохранителем" Месси. Родриго Де Пауль крутит роман с суперзвездой из Аргентины. Поп-певица Мартина Штоссель стала известной благодаря сериалу на канале Disney.