В Китае из-за прошедших в стране массовых протестов людей заметно просела экономика. Ранее чиновники ставили планку достижения уровня ВВП в 6% по итогам года. Однако на деле производители едва достигли показателя в 2,8%, по версии банка JPMorgan.
Экономику тормозят разрушенные цепочки поставок, сокращение торговли. Из-за скачка заболеваний коронавирусом промышленные предприятия работают не в полную силу. Эксперты полагают, что экономика вернётся к стабильному росту не ранее середины следующего года. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил уделять больше внимание частному сектору. Он может стать драйвером в экономике, пока государственные предприятия сталкиваются с масштабными проблемами.
Wall Street Journal указывает на стремление Си отойти от политики тотального контроля. Курс на жёсткое соблюдение коммунистических принципов постепенно трансформируется в укрепление национальной безопасности. Ещё в 2014 году власти КНР предупредили, что планы на рост ВВП в 7-9% могут иметь серьёзные последствия. Разгон экономики будет сопровождаться резким падением производства.
На фоне ковидных послаблений, буквально выбитых митингующими, власти готовятся к новой волне коронавируса. Увеличивается коечный фонд в больницах и госпиталях. Приобретаются аппараты искусственной вентиляции лёгких, лекарства.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Накануне визита Путина в Белоруссию Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего
Baza: в аэропорту Пулково полиция задержала депутата-единороса Дмитрия Пирога, отказавшегося платить по ресторанному счету
- #ЗАУГЛОМ Академик Аветисян о кибервойне, чипах для ракет и правде об искусственном интеллекте
- 10:55 В Вене задержан гражданин Греции по подозрению в шпионаже в пользу России
- 10:45 Эпидемия коронавируса оказала серьёзное влияние на экономику Китая
- 09:32 ВМС Таиланда: в Сиамском заливе затонул корабль, спасены 75 из 106 моряков
- 09:11 Пять человек погибли при стрельбе в жилом доме в Канаде
- Telegram | (Подписаться) Один погиб, восемь получили ранения при обстреле в Белгородском районе