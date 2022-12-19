Эпидемия коронавируса оказала серьёзное влияние на экономику Китая

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19 декабря 2022, 10:45

В Китае из-за прошедших в стране массовых протестов людей заметно просела экономика. Ранее чиновники ставили планку достижения уровня ВВП в 6% по итогам года. Однако на деле производители едва достигли показателя в 2,8%, по версии банка JPMorgan.



Экономику тормозят разрушенные цепочки поставок, сокращение торговли. Из-за скачка заболеваний коронавирусом промышленные предприятия работают не в полную силу. Эксперты полагают, что экономика вернётся к стабильному росту не ранее середины следующего года. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил уделять больше внимание частному сектору. Он может стать драйвером в экономике, пока государственные предприятия сталкиваются с масштабными проблемами.



Wall Street Journal указывает на стремление Си отойти от политики тотального контроля. Курс на жёсткое соблюдение коммунистических принципов постепенно трансформируется в укрепление национальной безопасности. Ещё в 2014 году власти КНР предупредили, что планы на рост ВВП в 7-9% могут иметь серьёзные последствия. Разгон экономики будет сопровождаться резким падением производства.



На фоне ковидных послаблений, буквально выбитых митингующими, власти готовятся к новой волне коронавируса. Увеличивается коечный фонд в больницах и госпиталях. Приобретаются аппараты искусственной вентиляции лёгких, лекарства.