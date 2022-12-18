Эрдоган сообщил, что первая турецкая баллистическая ракета «Тайфун» сможет достигать дальности полета в тысячу километров

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18 декабря 2022, 22:54 Источник: ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Turkish Presidency/globallook.com

Первая созданная в Турции баллистическая ракета «Тайфун» сможет достигать дальности полета порядка одной тысячи километров. Об этом сообщил в воскресенье в ходе встречи с молодежью турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Дальность полета ракеты «Тайфун» была объявлена в 560 км. На прошлой неделе я говорил [с военными специалистами], мне сказали, что мы достигнем тысячи километров», - приводит слова президента телеканал TRT.

О первых секретных испытаниях «Тайфуна» Эрдоган рассказал 18 октября, назвав его «нашим посланием» миру. Испытания проходили в районе Черного моря. Тогда сообщалось, что за 458 секунд ракета поразила цель, находившуюся на расстоянии 561 км.