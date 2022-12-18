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18 декабря 2022, 08:01

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, MOD Russia / globallookpress.com

Начальник Генштаба Соединенного Королевства Тони Радакин, ставший собеседником журналистов, признался в том, что на протяжении года он поддерживал контакт с российским коллегой Валерием Герасимовым. Об этом информирует РИА Новости.

«Глава Генштаба Великобритании Тони Радакин в интервью Telegraph признался, что в течение года поддерживал контакт с коллегой из России Валерием Герасимовым, и заявил, что хотел бы более тесных связей с РФ для достижения "максимальной пользы"», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что, согласно утверждению американского издания The New York Times, украинская сторона попыталась ликвидировать Герасимова во время одной из его поездок в зону боевых действий.