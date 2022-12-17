Илон Маск уже много месяцев «воюет» с американским руководством

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17 декабря 2022, 16:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Илон Маск, Patrick Pleul / https://globallookpress.com

Миллиардер и космический первопроходец Илон Маск продолжает вести собственную «войну» с американским руководством. Многие аналитики никак не могут понять загадочную игру бизнесмена. Ведь слова, звучащие из уст супер-предпринимателя планеты, вызывают неоднозначное отношение. В последнее время Маск не раз пытался вмешаться в мировую политику, предлагал свои идеи прекращения конфликта на территории Украины и рассуждал на тему отношений с КНР. Большая часть интернет-пользователей посчитала, что лучше бы миллиардеру заниматься своими делами, а не лезть в политику.

Теперь же Маск ведёт в прямом смысле противостояние с Энтони Фаучи, главным президентским консультантом по коронавирусной обстановке. Для этого он использует подконтрольную соцсеть Twitter* (заблокирован в РФ). Кстати, недавно он обнародовал внутренние данные ресурса об ангажированности и политической цензуре. Это уже привело к информационной буре по всему американскому интернету. Предприниматель полностью уверен, что «Фаучи солгал конгрессу и финансировал исследования по увеличению функциональности ковида». Он также намекнул на то, что главный врач США может быть виновником гибели миллионов. В Белом Доме назвали затею Маска «отвратительной и опасной». Миллиардер призывает проводить расследование деятельности Фауча и настраивает против него многих республиканцев, а в центральном руководстве Штатов учёного защищают всеми известными способами. На защиту медика встали конгрессмены, журналисты и видные деятели шоу-бизнеса. Так что репутация Маска, на данном этапе, как минимум, оставляет желать лучшего. Впрочем, он не собирается отказываться от своей «войны» с ведущим инфекционистом и теми, кто за него заступается.

Нельзя сказать, что Илон Маск одинок в своём противостоянии с центральным руководством США и Энтони Фаучи. Его сторону занимают вполне известные люди, такие как губернатор Флориды Десантис (тот самый, кому пророчат президентское будущее), член палаты представителей Марджери Грин и известный всему миру хакер Ким Дотком. Маск не отказывается и от противостояния с самим Джо Байденом и его семьёй. Многие трамписты Америки не скрывают своей поддержки кампании, которую проводит миллиардер. Вот только, чем это кончится, пока сказать очень сложно. Отдельные аналитики полагают, что Маск – просто-напросто «пиарщик», и использует такие ходы для «продвижения» собственной персоны.