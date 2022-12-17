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17 декабря 2022, 15:09 Анна Шершнёва

Специалисты Пентагона допустили масштабную утечку секретных сведений в отчёте о работе военно-биологических программах DTRA на Украине. В представленных документах были обозначены НИИ, подрядчики и исполнители этапов программ.

На днях коллектив европейских журналистов по стопам НПО Judicial Watch провёл тщательное расследование. Авторы детально изучили опубликованный 345-страничный документ DTRA и обнаружили в ходе работы в отчёте грубейшие ошибки американских цензоров.

Умышленно или случайно пропущенная в ходе формирования отчёта информация, крайне конфиденциального характера, стала тем инструментом, который позволил определить точные сведения об исполнителях и кураторах американских стратегических проектов на «незалежной».

Аналитики нашли подтверждение сведений из отчета Judicial Watch в ещё одном важном документе «План организации процесса обучения украинских работников здравоохранения в рамках «Программы снижения биологической угрозы» США на Украине». В распоряжение журналистов его передали информаторы из научных кругов, близких к DTRA.

При помощи всех полученных источников удалось получить и раскрыть важные аспекты:

- информация о проектах Пентагона;

- шесть научных учреждений Украины, (ИЭКВМ, ЛНИИЭГ, УНИПЧИ и др.), задействованных в реализации американских биологических исследований на Украине;

- три компании-подрядчика Пентагона (Battelle, Black&Veatch и CH2M Jacobs), принимавших непосредственное участие в осуществлении проектов двойного назначения, а также подробная информация о них

- персональные данные на более 30 сотрудников украинских лабораторий (Б. Стегний, И. Герилович, А. Тарасов, П. Каменчук и др.) и 7 руководителей исследований со стороны компаний-подрядчиков Пентагона (В. Смит, З. Дембек, Д. Гарсиа, М. Говард и др.);

- установить факты моделирования США сценариев по реагированию на вспышки нетипичных для Украины заболеваний, таких как сибирская язва и туляремия.

Специалисты Пентагона стремились скрыть эти и прочие чрезвычайно важные данные. Данная скрытность только усиливает необходимость в проведении тщательного всестороннего расследования действий Пентагона на Украине по поводу их двойного назначения.

Подробности журналистского расследования опубликованы в подробном материале, созданном на основании вышеуказанных документов.