Терроризм в Афганистане снят с паузы

На территории Афганистана продолжаются столкновения террористических и экстремистских группировок. Формирования не только воюют между собой, но и получают заказы извне. На деньги иностранных структур афганцы организуют теракты внутри страны и в других государствах региона.
Афганистан становится колыбелью для террористов и другой преступной нечисти. Здесь много баз для боевой и физической подготовки кадров преступного мира. Занятия ведутся квалифицированными специалистами.
Нападения террористов из Афганистана сложно предсказать. Зачастую злоумышленники действуют в одиночку. Афганские боевики ведут профессиональную вербовку людей со всего мира. Подбираются иностранцы, имеющие психологические проблемы, желание отомстить властям. Неудовлетворённость жизнью является лучшим качеством человека, которого можно использовать для совершения теракта.
Победа талибов в Афганистане над американцами и силами НАТО дала им серьёзный идеологический импульс. Как следствие, число радикалов и экстремистов в стране будет постоянно увеличиваться.
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