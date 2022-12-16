В Китае достигнут предел терпения?

Посол Китая во Франции Лу Шае заявил, что иностранные структуры могут иметь отношение к протестам в КНР. Напомним, в ноябре во многих крупных городах Китая прошли массовые протесты. В основном в них принимали участие молодые люди, уставшие от локдаунов и постоянных ограничений. Из-за масштаба протестов власти были вынуждены ослабить ограничения, а в некоторых провинциях полностью снять локдауны.
Мировая пресса оперативно отреагировала на слова посла. Журналисты начали цитировать китайских чиновников, считающих, что западные государства пытаются разрушить управленческую систему в Китае и избавиться от Коммунистической партии.
Ноябрьские протесты были масштабными акциями, подобные которым можно назвать события 1989 года на площади Тяньаньмэнь. Тогда в протесте принимали участие молодые люди, недовольные политикой государства.
Из обоих протестов власти сделали исчерпывающие выводы. Население Поднебесной, как и в любом другом государстве, имеет предел терпения, переход за который имеет непредсказуемые последствия. В Пекине не исключают, что молодёжь почувствовала силу протеста и начнёт создавать в стране демократические институты. Во всяком случае чиновники уверены, что политического транзита по итогам последних протестов в Китае не будет.
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