В США хотят трампизма без Трампа

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16 декабря 2022, 11:09

Бывший президент США Дональд Трамп намерен принять участие в новой президентской гонке в 2024 году. Разъезжая по стране, он интригует американцев. Но в Республиканской партии считают, что ему лучше отказаться от предвыборной кампании, уступив место молодым политикам.



В США хотели бы видеть «трампизм», но без самого Трампа. Его президентство оценивается населением положительно. При нём экономика показывала серьёзный рост. При этом именно на действующего президента Джозефа Байдена выпали серьёзные испытания в виде пандемии, украинского кризиса и конфронтации с КНР. Также Байдену не могут простить вывод войск из Афганистана.



Симпатию американцев вызывает и губернатор Флориды Рону Десантис. Он мог бы поучаствовать в предстоящей президентской гонке и составить серьёзную конкуренцию Трампу. В свою очередь бывший президент считает, что государству в текущих условиях необходим супергерой. В скором времени Трамп намерен озвучить свои предложения по кандидатуре вице-президента в случае победы на выборах. Не исключено, что им станет однопартиец Десантис. Но альянса двух политиков может не получиться.



Рейтинг Трампа стал падать после выборов в Конгресс. Помимо этого в США не утихают споры вокруг расследований правоохранителей об уходе бывшего президента от уплаты налогов.