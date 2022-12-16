Около пятисот россиян с четверга не могут вылететь из Египта в РФ

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16 декабря 2022, 11:20 Источник: РИА "Новости"

Египет, https://unsplash.com/photos/5piY3Qzg_Sg

Российских туристов, которые в минувший четверг должны были вылететь в Москву из египетской Хургады, отвезли в один отель. Путешественникам обещают, что их отправят в аэропорт сегодня вечером.

В общей сложности рейсом, о котором идет речь, должны улететь около пятисот россиян.

Уточняется, что некоторых туристов сначала отвезли в аэропорт, а потом разместили в другом отеле, а некоторых сразу перевезли в новую гостиницу. Гиды ничего россиянам не пояснили. Туроператор утверждает, что это необходимая мера для оперативного трансфера отдыхающих в аэропорт к вывозному рейсу.