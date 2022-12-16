В Пекине считают, что протестами на улицах руководили иностранные инструкторы

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16 декабря 2022, 10:00

В Китае сняли карантинные ограничения. Из-за массовых протестов, прокатившихся по всем городам страны, чиновники пошли на уступки. Власти признают, что население устало от локдаунов и политики нулевой терпимости к коронавирусу. В то же время руководство Поднебесной считает, что в текущих условиях важно сохранить человеческие жизни.



Из-за сокращения работоспособного населения экономика государства заметно ослабла. В стране не хватает рабочих рук. На Западе считают, что проблемы с демографией и локдауны заметно приостановили развитие экономики КНР. Планы властей по росту ВВП в 5,5% к концу года кажутся нереализуемыми. Власти Поднебесной заявляют, что протестами на китайских улицах руководили иностранные инструкторы. Они указывали молодёжи, что необходимо делать для защиты своих прав. В Пекине не исключают, что после массовых митингов в стране начнут появляться демократические институты, подобные западным.



Китайские власти проработали несколько вариантов увеличения темпов развития экономики. Один из них заключается в увеличении контактов с Россией. За счёт российских энергоресурсов Поднебесная может нарастить производственные мощности.