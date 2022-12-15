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Рада приняла закон, согласно которому солдат ВСУ будут проверять на алкоголь и запрещенные вещества

, 18:50

Рада приняла закон, согласно которому солдат ВСУ будут проверять на алкоголь и запрещенные вещества
Sadak Souici/Keystone Press Agency

Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому солдат ВСУ будет проверять на алкоголь и запрещённые препараты. 

«Украинских военнослужащих во время военного положения будут проверять на алкоголь и препараты, изменяющие сознание на всей территории страны даже в отпуске и дома», — информирует СМИ. 

Меры пресечения за употребление алкогольных напитков на территории военной части — штраф и арест до 15 суток. 

На данный момент законопроект еще не подписан главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, вручённый службами Украины. Представитель силовых структур получил легкие травмы и направлен в госпиталь.

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