Президент Южного Судана оконфузился прямо во время исполнения гимна

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15 декабря 2022, 18:31

Фото: Global Look Press

Глава Южного Судана Салва Киир обмочился прямо во время исполнения государственного гимна. Об этом сообщил телеканал Kivu News 24.

Произошло это недоразумение во время официального открытия автодороги. На видеозаписи видно, как у 71-летнего президента страны во время выступления духового оркестра становится мокрой штанина.

Сторонники главы африканского государства попытались объяснить это тем, что господин Киир отказался задерживать церемонию своим отходом в туалетные комнаты. Однако наиболее разумной кажется версия о нездоровом мочевом пузыре президента или о какой-то ещё болезни, связанной с мочеполовой системой. У пожилых людей после 70 такие болезни – достаточно частое явление.