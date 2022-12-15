Бангкванг, где сидел и Виктор Бут, по праву считается худшей из тюрем планеты

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15 декабря 2022, 14:04 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

«Большой Тигр» - одна из самых жутких тюрем всего мира, и располагается она не где-нибудь в Африке, а во вполне цивилизованном королевстве Таиланд, недалеко от Бангкока. По данным 2020 года, там находилось до 8 тысяч человек. В ней имел несчастье побывать и известный российский предприниматель Виктор Бут, которого недавно освободили в результате обмена заключёнными.

Узники Бангкванга проходят настоящий ад, и в конце концов ломаются. Выжить там возможно лишь только чудом. В этом жутком месте содержатся две категории заключённых – приговорённые к пожизненному сроку и те, кто обречён на смертную казнь. Правда есть там и те, кто осуждён за наркоторговлю. Даже иностранцы бывают обречены на пребывание в «Большом Тигре». Как доносят слухи, охранники в Бангкванге не жалеют никого.

Тюрьму построили ещё в 1902 году, специально для политзаключённых. Со временем это место превратилось в худшее не только во всём Таиланде, но и в целом мире. Что до условий «жизни» в Бангкванге – то здесь разговор отдельный. Первые несколько месяцев заключённые постоянно пребывают в кандалах. Сбежать из «Большого тигра» попросту невозможно – высочайший уровень защиты, большое число охранников, современные системы. Да и мотивации к побегу здесь нет ни у кого. Тюрьма ломает любого человека, даже самого сильного и крепкого. В одной камере размером 6 на 4 могут находиться сразу 30 человек. Это напоминает концлагеря для политпреступников, выстроенные режимом Пол Пота в Кампучии. Свет порою не выключают даже ночью. Спать приходится часто по очереди. Если узник не смог заснуть – это его проблемы. Кроватей никаких нет, только тонкие подстилки. В Бангкванге даже нет канализации, так что в туалет приходится ходить по старинке.

Очень часто из-за всей этой антисанитарии в тюрьме вспыхивают различные эпидемии. Правда более всего узники боятся попасть именно в лазарет, где многих заключённых привязывают к койкам. Кормят узников совсем мало – не более одного раза в день. Еда обычно некачественная, часто вызывает болезни желудка. Нередки случаи изнасилований среди заключённых. Но охранники обычно не заботятся об их выживании. Для них местные узники – не более, чем «расходный материал». Рукоприкладство со стороны стражей – обычное дело. Самое печальное в том, что ни одна из международных организаций защиты так и не решила вопрос с жуткими условиями «Большого тигра».