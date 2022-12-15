В Германии признали падение уровня образования школьников

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15 декабря 2022, 12:25 Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

Институт повышения качества образования (IQB) при Берлинском университете Гумбольдта привёл данные своего нового исследования. Оказалось, что багаж знаний многих немецких школьников не соответствует даже самым минимальным стандартам. Немецкие школьники не могут грамотно писать, читать, а заодно и решать примеры.



Авторы исследования изучили уровень знаний учеников четвертого класса почти 1,5 тысяч немецких школ. По итогам тестирования, они выяснили, что знания 1 из 5 детей не отвечают минимальным требованиям по математике, в то время как правописание не даётся примерно одной трети учеников.



Одной из причин падения уровня образования эксперты считают увеличение доли иммигрантов, сидящих за партами с немецкими детьми. Они гораздо чаще коренных жителей отстают по различным предметам, в том числе, когда дело доходит до изучения немецкого языка.



Дети из неблагополучных семей тоже не могут похвастаться успехами в учёбе. Помимо этого, система образования Германии испытывает острую нехватку квалифицированных кадров как в преподавательском составе, так и на руководящих должностях.



