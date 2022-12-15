Руши Сунак занялся решением проблемы нелегальных мигрантов

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15 декабря 2022, 10:14

Глава британского кабинета Руши Сунак изложил членам Палаты общин свой план по борьбе с потоком нелегальных мигрантов на предстоящий год. В пакет мер ко всему прочему вошли невозможность обжалования решения о депортации, ужесточение контроля над акваторией Ла-Манша, укрепление сотрудничества с Албанией по миграционным вопросам, сокращение пособий и расходов на содержание выходцев из других стран.



Отдельно были выделены и договорённости с Руандой. Эта страна за вознаграждение выразила готовность принимать у себя нелегальных мигрантов из Соединённого Королевства. К слову, за такой вариант в своё время выступал и Борис Джонсон вопреки протестам общественности.



А проблема с нелегалами в Великобритании действительно серьёзная. Только в сентябре этого года их число превысило 28,5 тысячи человек. Ожидается, что к концу года данная цифра достигнет 40 тысяч. И это при том, что далеко не всем удаётся добраться живыми до пункта назначения.



Ещё одним направлением миграционной политики станет депортация домой мигрантов из Албании. Эта страна на Туманном Альбионе считается безопасной, поэтому албанцы не имеют надежды получить британское убежище.



Линия правительства Сунака в целом укладывается в доктрину Консервативной партии. Тем не менее избранный курс отличается от политики кабинета Лиз Трасс. Она видела в нелегальных мигрантах источник пополнения рабочей силы, особенно для неквалифицированного труда.