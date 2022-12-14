Французы в Марокко 50 лет выкачивали ресурсы и проводили массовые репрессии

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14 декабря 2022, 18:19 Источник: sports.ru

Фото: YouTube

После победы над сборной Португалии на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, болельщики Марокко устроили беспорядки во многих городах Европы. Больше всех досталось Парижу. И ничего удивительного в этом нет. Марокко 50 лет было колонией Франции. Французы выкачивали ресурсы и убивали тысячи марокканцев. Всё закончилось лишь в 1956 году.



Несколько дней назад в центре Парижа тысячи футбольных фанатов разбивали витрины магазинов и атаковали полицейских. В ответ силовики применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Le Parisen написал о более чем 70 задержанных любителях футбола.



Известно, что во Франции живет самая большая община марокканцев за пределами Марокко. Перепись 2019 года говорит о 755 тысячах граждан с марокканскими корнями, что составляет порядка 18% от числа всех иммигрантов во Франции.



На чемпионате мира, проходившем в России в 2018 году, в составе сборной Марокко было 10 игроков, родившихся во Франции. Сейчас таких осталось двое.



Европейцы основательно пришли в Африку в конце XIX века. Их интересовали природные ресурсы, возможность религиозного просвещения, захват новых территорий для самоутверждения и многое другое.



Франции удалось заманить Марокко в финансовую кабалу. Французы выдавали кредиты местному султану под бешенный процент, а дальше – под 60% таможенных доходов, которые составляли огромную часть бюджета.



В 1905 году французы даже высадились в Марокко, чтобы создать там собственный банк, организовать портовую полицию и получить концессию на строительство железной дороги. Все это делалось для того, чтобы контролировать местные финансовые потоки.



В 1907 году в Марракеше разъяренная толпа убила французского доктора Эмиля Мошана. Парижские газеты охарактеризовали убийство как «ничем не оправданное нападение со стороны варварских уроженцев Марокко», а власти получили удобный повод для вторжения. Французские войска вошли в Уджду на северо-востоке африканской страны.



Через несколько месяцев марокканцы, недовольные действиями колонизаторов, убили 9 французских рабочих, возводивших железную дорогу. Французы начали бомбить Касабланку с кораблей. За двое суток ведения огня погибло от 1,5 до 7 тысяч мирных марокканцев. В итоге в Касабланку и регион вокруг нее вошли французские войска.



Официально Франция установила протекторат над Марокко в марте 1912 года. На бумаге страна не теряла независимость, а султан оставался официальным правителем. Часть территории досталась Испании.



Когда стало известно о подписании договора, пять тысяч марокканцев атаковали 1,5-тысячный французских гарнизон, но сдались за 2 дня. Французы потеряли 66 человек, марокканцы – около 600. По ошибке победители убили 42 марокканских еврея, не разобравшись в том, кого они поддерживают.



Французы не трогали местные обычаи, но ограничивали свободы. Марокканцам не разрешали собирать крупные политические собрания, газеты на арабском не могли освещать политику, а рабочие – объединяться в профсоюзы. При этом султан издавал указы от своего имени, метрополия не вмешивалась в судебные дела, а на многие влиятельные посты назначали марокканцев. Местная элита воспринимала французов не как завоевателей, а как шанс на экономический подъем. На самом деле они вкладывали инвестиции в строительство железных дорог, развивали города, разведывали месторождения природных ископаемых. При этом выкачивали из страны, конечно, больше, чем вкладывали. Почти все земли и богатства Марокко перешли во французское владение.



Во время Первой мировой французы насильно мобилизовывали марокканцев для участия в войне. По разным данным, в ней погибло от 9 до 15 тысяч арабов из Марокко.



В 1930 году был выпущен декрет, который делил население Марокко на берберов и арабов. Для каждой группы устанавливались собственные законы и ограничения. По задумке колониалистов, декрет должен был расколоть и подавить марокканское общество, но вместо этого привел к объединению и подъему национализма.



В 1947-м султан Мухаммед V, считавшийся до этого французской марионеткой, выступил с исторической речью, призвав к независимости страны. Французы его арестовали лишь в 1953 году, а на место султана поставили дальнего родственника Мухаммеда - бен Арафа.



Народ не принял навязанного правителя. Терактов и протестов становилось все больше. Французы показательно казнили 6 националистов, в ответ на это на улицы вышли тысячи человек.



Конфликт ещё больше усилился осенью 1955-го, когда за два месяца погибла 1000 мирных граждан. В то же время у французов возникли проблемы в Тунисе и Алжире, где население тоже требовало независимости. Спасая ситуацию, они вернули Мухаммеда V во власть.



В феврале 1956-го султан провел переговоры с Францией и аннулировал протекторат. В апреле к соглашению присоединилась Испания, которая тоже признала независимость Марокко, правда, отдала не все территории, сохранив за собой прибрежные города Мелилью и Сеуту и несколько островов.



В настоящее время Франция – основной кредитор, инвестор и торговый партнер Марокко, где работают 75 дочек французских компаний, в которых заняты около 80 тысяч человек.



