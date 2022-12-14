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G7 готовит «климатическое НАТО» для углеводородных экономик

, 16:38

G7 готовит «климатическое НАТО» для углеводородных экономик

По итогам встречи лидеров стран G7 было объявлено о создании «климатического клуба» для борьбы с глобальным потеплением. В центре внимания клуба будет создание единой торгово-экономической зоны, где будет продвигаться возобновляемая энергетика.

Участники клуба планируют принять пошлины на невозобновляемые ресурсы, которые нужно будет платить всем, кто захочет торговать с участниками клуба, не состоя в нём. Избавляться от пошлин можно будет только активно используя возобновляемую энергию для своей промышленности.

Первыми под пошлины попадут сталь и алюминий, и это прежде всего ударит по производителям из Китая. Поэтому G7 зовут Китай присоединиться к проекту, но Пекин пока не находит его интересным. Пошлины начнут действовать осенью 2023 года, и это уже грозит странам G7 конфликтом с Китаем и другими «углеводородными» экономиками.

Пекин видит в этой идее инструмент давления, так как нет сомнений, какая именно страна G7 будет подстраивать проект под свои нужды, несмотря на то, что сама идея была подана Олафом Шольцем.

Немецкий Spiegel еще в 2021 году называл готовящийся к созданию клуб «климатическим НАТО».

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