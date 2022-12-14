Почему Германия может исчезнуть с политической карты мира

Аргументы Недели → В мире 13+

14 декабря 2022, 11:15

Сегодня есть все предпосылки того, что немцев ждёт второй раздел по примеру разделов Польши между европейскими странами в конце XVIII века.



К VI веку все германцы фактически были французами, поскольку жили во Франкском государстве! И никакой Германии в V веке нашей эры не было и в помине. Была прародина Франции, которую, правда, породили германские племена франков. К VIII веку нашей эры во Франкское государство вошли территории всей современной Германии. То есть до начала IX века вся нынешняя Германия была Францией! Мало того, дальше – больше. Король Франкского государства Карл Великий объявляет себя 68-м римским императором. По своему могуществу и величию с ним конкурировала лишь Восточная Римская империя, которая в это время процветала и называлась Византия.



В первой половине IX века нашей эры происходит первый раздел Франкского королевства. Это был ещё один пример того, что многие беды в царствах, королевствах и империях случаются не от козней внешних врагов, а от детей и внуков помазанников Божьих. После смерти в 814 г. Великого и Ужасного Карла Великого в 843 г., то есть через 30 лет после его смерти, внуки императора решают раздербанить наследие своего дедушки Карла. И делят огромное Франкское государство, то есть практически всю тогдашнюю Центральную, Южную и Западную Европу. На Франкское королевство – большую часть современной Франции. Далее – Срединное государство – это где сегодня Италия и узкий коридор земель через современную Швейцарию на север. Третья часть – Восточно-Франкское государство, которое принято считать первым германским государством с современными Саксонией, Тюрингией, Баварией и королём Людовиком Немецким.



Сразу после этого начинается эпоха, которая даст ключ к пониманию того, что происходит в Европе сегодня. И почему Германия почти со стопроцентной вероятностью должна исчезнуть с политической карты мира. События тех лет напоминают сегодняшние. Сегодня мировая закулиса начала потихоньку гасить Германию. Сначала у неё отобрали дешёвый русский газ, затем втянули в украинский конфликт, заставив нести полную чушь и галиматью о победе Украины с помощью немецкого бундесвера. Завершающий акт – заставили немецких промышленников переносить производство в США, что сегодня и происходит.



Сколько лет или месяцев остаётся Германии до того, как немецкие сепаратисты, а таковых хватает в той же Баварии, и мировая закулиса, включая Россию, сделают решительный выбор? Оставить Германию опасной страной для всех соседей и не только, или заставить немцев жить землями или курфюрствами, как при Священной Римской империи германской нации? И как было всего 150 лет назад.



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