Представители Пентагона сообщили о планах увеличить число солдат на территории Украины. Они будут проверять, как украинские военные используют западное вооружение. При этом американские солдаты не будут воевать на территории другого государства.
По сообщениям американской прессы, в настоящий момент в Незалежной находится два десятка инструкторов. Они проверяют доставку вооружений по территории страны. В оборонном ведомстве США уверены, что необходимо проводить больше проверок. Их число увеличится уже в начале следующего года.
Американские специалисты уделяют большое внимание комплексам противовоздушной обороны и средствам, используемым для поражения беспилотных летательных аппаратов. В новом году власти США намерены увеличить поток военной помощи для ВСУ. Американцы опасаются, что вооружение попадёт на чёрный рынок. С начала года Украина получила от штатов военную помощь на 20 миллиардов долларов и этим она не ограничивается, по словам президента США Джозефа Байдена.
Эксперты отмечают, что прямое столкновение российских солдат с американскими военнослужащими может иметь непредсказуемые последствия. Госдеп категорически отвергает наличие своих солдат на поле боя. При этом в Telegram-каналах появляется всё больше информации о задержании американских наёмников.
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