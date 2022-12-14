Чем занят мэр Риги, пока столица утопает в снегу

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14 декабря 2022, 03:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, у мэра Риги наступили тяжелые дни - его перестали поддерживать свои же коллеги по Рижской думе, потому как ничего он хорошего, кроме сноса советских памятников не принес Риге.

Очередной скандал посетил Рижскую думу - фракция РД "Для развития Латвии" взбунтовалась против мэра Риги Мартиньша Стакиса - решила его больше не поддерживать! И ранее, другие депутаты думы не особо поддерживали этого мэра, а сейчас самая многочисленная фракция отвернулась от него. Причина?

"Мы давно разочаровались в "коалиции перемен", которые в РД возглавляет Стакис. Ничего из того, что было обещано рижанам, не выполнено! Рига экономически отстает от соседей, население продолжает сокращаться, рушатся крыши многоквартирных домов, дома не утепляются и т.д.Рига и рижане ждут перемен, а глава столицы занят только своим имиджем. Мы не намерены поддерживать его!", - заявил глава фракции "Для развития Латвии" Виестур Зепс.

О своем решении фракция сообщила лично мэру Стакису.

Это точно насчет имиджа Мартиньша Стакиса - он только о нем и думает. А имидж его заключается в поддержке ЛГБТ-сообщества - первый на Балтийском прайде, ленточку-радугу нацепит и фото, селфи с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации делает. И женатый же человек! И детки имеются.