25 тысяч граждан России могут лишиться вида на жительство в Латвии

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14 декабря 2022, 03:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Unsplash.com

Примерно 25 тысяч граждан России, которые имеют постоянный вид на жительство Латвии, могут его лишиться. Причина - незнание латышского языка.

Для того, чтобы продлить постоянный вид на жительство в Латвии, граждане РФ должны подтвердить свои знания государственного языка. Иными словами, сдать экзамен.

Доказать свои знания государственного языка Латвии должны и те граждане Латвии, и неграждане, которые после 1 мая 2003 году приняли российское гражданство.

"1 сентября 2003 года все эти люди могут потерять право жить в Латвии, лишиться постоянного ВНЖ. Они могут претендовать на статус постоянного жителя ЕС, если, конечно, смогут подтвердить свои знания государственного языка. Более того, они должны знать латышский язык на уровне А2, иметь постоянные доходы в размере минимальной зарплаты, постоянно проживать в Латвии, или иметь латвийскую пенсию по старости", - заявила глава управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.

Поясняю, минимальная зарплата в Латвии (минимальный доход) - 500 евро. Уровень знаний А2 - практически свободно говорить, поддерживать разговор, понимать, читать и писать.

А вот с эти могут быть проблемы - граждане России, имеющий вид на жительство в Латвии, не знают государственного языка на уровне А2.

Если честно, то меня удивляет это - живут в стране, даже работают, получают многие пособия, компенсации, но совершенно не знают латышского языка. А если учесть, что многие из них родились в Латвии. Всегда. Это показатель образованности в определенном мере... Да и хочется же понимать, что о тебе говорит, например, Нацблок...

Посудите сами, если человек переехал в Россию и не знает русского языка, то как он сможет найти с приличным заработком работу? Более того, сегодня на сайте посольства России в Латвии есть информация - перечень документов, правил по которым житель Латвии может принять гражданство России - одно из них - сдать экзамен по русскому языку! И это совершенно законное требование!

Что остается делать людям, которые должны сдать экзамен по латышскому языку, если не владеют им? Выучить! Или нанимай репетира за приличные деньги, или же посещай курсы... А вот тут кроется проблема! В Латвии нет централизованных курсов для тех, кто должен сдать экзамен! Как быть? Комиссия Сейма концептуально одобрила расширение курсов по латышскому языку. Именно, расширение... Курсы есть, но они частного характера, и не каждому они по карману. Да, я понимаю, что если ты не выучил язык, живя в местной среде - твоя проблема. Ситуация напряженная.