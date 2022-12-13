Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Пресс-секретарь Пентагона Райдер: в ведомстве не обладают сведениями об использовании Украиной оружия в незаконных целях

, 23:28

Пресс-секретарь Пентагона Райдер: в ведомстве не обладают сведениями об использовании Украиной оружия в незаконных целях
Патрик Райдер, US Joint Staff/ globallookpress.com

Информации о направлении оружия и военной техники, передаваемых Украине, на незаконные цели, а также попадании таких поставок на черный рынок нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Он рассказал, что в «данный момент» американская сторона не обладает нужной информацией. Пока нельзя подтвердить «какое-либо отклонение передаваемого Украине содействия на незаконные цели».

Ранее сообщалось, что россиян предостерегли от поездок по Перу.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей