Пресс-секретарь Пентагона Райдер: в ведомстве не обладают сведениями об использовании Украиной оружия в незаконных целях

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13 декабря 2022, 23:28

Патрик Райдер, US Joint Staff/ globallookpress.com

Информации о направлении оружия и военной техники, передаваемых Украине, на незаконные цели, а также попадании таких поставок на черный рынок нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.



Он рассказал, что в «данный момент» американская сторона не обладает нужной информацией. Пока нельзя подтвердить «какое-либо отклонение передаваемого Украине содействия на незаконные цели».



Ранее сообщалось, что россиян предостерегли от поездок по Перу.