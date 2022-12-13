Пресс-секретарь Пентагона Райдер: в ведомстве не обладают сведениями об использовании Украиной оружия в незаконных целях

Информации о направлении оружия и военной техники, передаваемых Украине, на незаконные цели, а также попадании таких поставок на черный рынок нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
Он рассказал, что в «данный момент» американская сторона не обладает нужной информацией. Пока нельзя подтвердить «какое-либо отклонение передаваемого Украине содействия на незаконные цели».
Ранее сообщалось, что россиян предостерегли от поездок по Перу.
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