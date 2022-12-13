Заваленная снегом Рига раздражает даже министров

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13 декабря 2022, 18:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Рига уже не помнит, когда ее убирали от снега - по столице Латвии невозможно пройти без предварительной записи к травматологу. Но власти города просто не желают думать о чистоте улиц, а вот о штрафах не забыли.

Скажу честно, сама была "потерпевшей" - завалилась аккурат в центре города, увязнув в сугробе... Сама себе удивилась - сколько же я неприличных слов знаю! Что я... Есть история поинтересней - позвонил мне экс-мэр Риги Олег Буров и как начал ругаться - не поняла сперва в чем дело-то...Потом осознала - упал экс-градоначальник с пакетами "возля" машины, чуть не убился... Лежал, видать, долго раз так разволновался - "При мне такого и быть не могло! Совсем обнаглели!" Да, при нем такого точно не было, и при экс-мэре Ниле Ушакове город сиял.

Как оказалось, заваленная снегом Рига не нравится даже министрам. Намедни, министр обороны Латвии Артис Пабрикс вспомнил Нила Ушакова и нынешнего главу города Мартиньша Стакиса, который никак не желает выделить денег на уборку снега: "Если рижское самоуправление и дальше будет демонстрировать неумение расчищать улицы от снега, то на следующих выборах Ушаков вернется быстро на пост мэра", - заявил г-н Пабрикс.

А вот мэр Риги, главный флагосниматель Мартиньш Стакис считает, что уборка снега дело рук латвийских министров и горожан! Именно. Мартиньш Стакис издал закон - жители столицы Латвии должны сами чистить парковочное место, если имеется машина, и дорожку к нему, а ежели нет, то штраф - 350 евро! Я так понимаю, что очередное вымогательство грядет...Это будет происходит так - утром вышел владелец машины, чтобы отправиться на работу, а на лобовом стекле - штраф! Доблестная муниципальная полиция, аки пчелки, по ночам орудуют по рижским дворам, чтобы заработать мэру и его подельникам на безбедную жизнь. Судиться бесполезно - Латвия и закон - несовместимые вещи, да и юристов хороших осталось штук пяток на всю Латвию, потому как иные уехали за пределы страны... Видать, не выдержали латвийской "демократии" и "законности".