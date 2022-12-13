Европарламент запятнан в скандале со взяткой и коррупцией

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13 декабря 2022, 15:27

Арестована Ева Кайли, вице-президент Европарламента. Ей вменяют получение взяток. Брюссельская полиция обвиняет вместе с ней и ещё 13 лиц в коррупции, махинациях с деньгами и создании ОПГ.



Согласно материалам дела, Кайли получила деньги от правительства Катара, и защищала страну от претензий по поводу соблюдения прав трудовых мигрантов во время строительства стадионов. Катар в 2022 принимает Чемпионат мира по футболу. Расследование деятельности Катара велось ещё с лета, когда возникли подозрения, что власти страны взятками и подарками задабривали чиновников и ФИФА, чтобы футбольный турнир провели именно в арабской стране.



Речь идёт о сотнях тысяч евро, которые нашли в доме у Евы Кайли и других фигурантов дела, но следствие уверено, что суммы окажутся гораздо больше. Европарламент переносил подобный скандал лишь однажды, в 1990-х, но тогда масштаб разбирательства был не настолько велик.



Это уголовное дело уже бросило тень на саму деятельность Европарламента, и станет большим ударом по социалистам в её структуре, особенно из Греции и Италии.



ФИФА и власти Катара происходящее не комментируют. Для ФИФА этот коррупционный скандал далеко не первый.