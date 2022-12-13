Американцы хотят молодого президента

Аргументы Недели → В мире 13+

13 декабря 2022, 11:10

Последние социологические опросы американцев показали, что в обществе существует запрос на молодых политиков. Большая часть населения считает, что действующий президент Джозеф Байден и бывший глава государства Дональд Трамп не должны принимать участие в следующей президентской гонке. Если Трампу сейчас 76 лет, то Байдену уже 80. Через два года им будет ещё больше лет, что не позволит активно заниматься государственными делами.



Даже однопартийцы Байдена считают, что он не должен баллотироваться на следующий президентский срок. Трамп имеет серьёзную поддержку населения. Он активно критикует действующего лидера за провалы в экономике, проблемы на внешнеполитической арене. В то же время при президентстве Трампа экономика государства показывала серьёзные успехи.



Байден и Трамп пока не имеют серьёзных конкурентов. В то же время оба политика заинтересованы в проведении президентской гонки, подобной 2020 году. Трамп может в этом случае одержать победу за счёт более молодого возраста. Можно заметить, как действующий президент путается в речи, у него периодически нарушается координация движений. Кроме того, обе партии к следующим выборам могут выставить политических пешек, которыми будут управлять прежние лидеры.