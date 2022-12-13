НАТО берёт Молдавию под свою опеку

В Кишинёв прибыл заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Он указал на готовность альянса продолжать оказывать военную и другую необходимую помощь армии Молдавии. Руководство военно-политического блока полагает, что у Молдавии имеются серьёзные угрозы с Востока. Чтобы подготовить армию республики к потенциальному столкновению с противником, необходимо модернизировать её, поставить новое вооружение.
Молдова оказалась для НАТО важным партнёром. Предоставление членства республике позволит расширить своё влияние и укрепить позиции в сложный период времени.
Президент Молдавии Майя Санду неоднократно говорила, что нейтральный статус государства не подразумевает наличие слабой армии. В настоящий момент в ней числится 6 тысяч солдат. На вооружении стоят старые бронемашины, самолёты и вертолёты. Их численность ничтожна перед российской угрозой, напоминают молдавские политики. В то же время в стране нет средств для модернизации армии и приобретения современного вооружения. В Кишинёве надеются, что западные государства окажут необходимую помощь.
Значительная часть населения республики не видит наличия угроз со стороны какой-либо страны. Люди обеспокоены тем, что в условиях острого социального кризиса чиновники заняты вопросами армии.
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