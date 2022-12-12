Робертс предпочел бы победу России над Украиной, чем чтобы конфликт перерос в ядерный Армагеддон

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12 декабря 2022, 21:12 Источник: РИА Новости

Пентагон, фото: Ron Sachs/globallook.com

Бывший сотрудник Белого дома при администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что он предпочел бы, чтобы Россия выиграла противостояние на Украине, чем чтобы конфликт перерос в ядерный Армагеддон.

Американский политик выразил мнение, что действия Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на Украине увеличивают риск ядерной конфронтации.

Робертс опубликовал текст на своем сайте. Он указал, что оружейные корпорации лоббируют эскалацию, поскольку имеют с этого огромный доход.

Эксперт призвал власти США прекратить участие в украинском кризисе. По его словам, иначе американцев ждет вьетнамский сценарий.

Автор статьи констатировал, что украинские войска проигрывают. По его видению, скоро за этим последует и агитация за ввод американских и европейских военных.

Пол Крейг Робертс полагает, что сначала они скажут, что для поддержки ВСУ достаточно одной дивизии, потом ее нужно будет спасать, потребуется другая. "Мы видели все это во Вьетнаме", — подытожил эксперт.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цивилизованные страны не хотят нападать на Россию.