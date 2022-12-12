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12 декабря 2022, 18:04 Источник: Московский комсомолец

В. Зеленский, фото: vk.com/volodymyr_zelensky

Американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер нелестно отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском. В интервью на YouTube-канале Judging Freedom отставной офицер армии США назвал главу киевского режима «некомпетентным комиком, ставшим политиком», «коррумпированным» и «авторитарным» лидером, - пишет «Московский комсомолец».

Скотт Риттер напомнил, что рейтинг украинского президента Владимира Зеленского до российской специальной военной операции был ниже 25 процентов.

По мнению отставного офицера, рейтинг Зеленского формировался американскими и британскими спецслужбами с использованием методов информационной войны.

Скотт Риттер указал, что признание Зеленского журналом Time человеком года является подтверждением его точки зрения.