Американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер нелестно отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском. В интервью на YouTube-канале Judging Freedom отставной офицер армии США назвал главу киевского режима «некомпетентным комиком, ставшим политиком», «коррумпированным» и «авторитарным» лидером, - пишет «Московский комсомолец».
Скотт Риттер напомнил, что рейтинг украинского президента Владимира Зеленского до российской специальной военной операции был ниже 25 процентов.
По мнению отставного офицера, рейтинг Зеленского формировался американскими и британскими спецслужбами с использованием методов информационной войны.
Скотт Риттер указал, что признание Зеленского журналом Time человеком года является подтверждением его точки зрения.