Зеленский разделывается с приведшими его к власти олигархами

Ринат Ахметов высказался против «антиолигархического» закона, принятого на Украине более года назад. Он считает этот документ недостаточно цивилизованным, таким, который позволяет под видом «реформы» влиять на неугодных предпринимателей. На противоречивость принятого закона указывали не только бизнесмены. Документ даёт размытое определение олигарха, и процедура внесения в реестр тоже подвергалась критике. Закон, по сути, позволяет президенту Украины единолично решать судьбу предпринимателей. Ничего подобного нет в странах Европы или в США.
Эксперты отмечают, что олигархи покровительствовали Зеленскому и поддерживали его во время выборов. Коломойский, а затем и Ринат Ахметов проводили во власть своих людей. Год назад Зеленский обвинил Ахметова в заговоре. Он утверждал, что появилась информация о якобы намерении бизнесмена потратить $1 млрд на переворот власти в Украине.
В нынешней ситуации возможности олигархов влиять на экономику и политику значительно ослабли, сократились их доходы. Ахметов за первые шесть месяцев 2022 года потерял $8,8 млрд. Он отказался от собственности на СМИ, лицензии на них передав государству. После такого решения Ахметов был исключён из списка олигархов.
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