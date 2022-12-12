Нобелевского лауреата не выпустили из белорусской тюрьмы для получения премии

Лауреат Нобелевской премии Алесь Беляцкий находится в белорусском СИЗО. На церемонии награждения, состоявшейся в Осло, вместо правозащитника выступила его жена. Она зачитала речь своего мужа, который обвинил белорусских силовиков в репрессиях и пытках.
Алесь Беляцкий - основатель центра «Весна». Он содержится в СИЗО уже 17 месяцев. С 1980-х готов Беляцкий борется за возрождение белорусского языка и культуры. При этом в течение девяти лет он был вице-президентом Международной федерации прав человека. Правозащитник был арестован в июле 2021 года. Его заподозрили в контрабанде и финансировании протестов.
У соратников Беляцкого сохранялась надежда, что власть может выпустить правозащитника из заключения для получения премии.
«Переговоры между представителями власти и представителями различных международных организаций, безусловно, были. У нас есть информация, что апостольский нунций беседовал с Владимиром Макеем на эту тему. Речь шла о смягчении режима и возможности выступления», - сообщил правозащитник Владимир Хильманович.
Председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен перед церемонией награждения рассказала присутствующим на церемонии о заслугах лауреата:
«Белорусские власти годами пытались сделать так, чтобы он замолчал. Более 20 лет «Весна» документировала репрессии в отношении активистов и политических оппонентов белорусского режима. Сегодня мы мысленно со всеми узниками совести Беларуси и с Алесем Беляцким. Алесь, ты не один, мы вместе с тобой!»
Супруга правозащитника Наталья Пинчук заявила следующее:
«Не только Алесь в тюрьме – тысячи белорусов, десятки тысяч репрессированных, заключенных за свою общественную позицию, находятся там. Сотни тысяч вынуждены бежать из страны только потому, что хотели жить в демократическом государстве».
По её словам, отношения власти с обществом в Беларуси выстраиваются «только с помощью гранат, дубинок, электрошокеров, бесконечных арестов и пыток».
Тем временем на днях стало известно, что в Чехии на уровне правительства будет рассмотрено предложение оппозиционных сил признать КГБ и ГУБОПиК (Госуправление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) МВД Белоруссии террористическими организациями.
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