США призывают Китай надавить на Россию

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12 декабря 2022, 12:15

Делегация американских чиновников отправится в Китай, чтобы обсудить визит Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Китай замедляет экономику из-за волны пандемии. Однако Поднебесная не готова к серьёзным уступкам, к которым её призывают США.



Во время последней встречи лидеры двух стран договорились об увеличении числа контактов между профильными чиновниками и ведомствами. Во всех предстоящих встреч политиков США и Китая основное внимание уделено Украине. Вашингтон призывает Пекин надавить на Москву. Но Россия является для Китая важнейшим стратегическим партнёром. К тому же в Поднебесной не заинтересованы, чтобы Россия ослабла и хватка американцев была сосредоточена в больших масштабах на китайском фронте.



США не исключают, что в обозримой перспективе Китай сможет напасть на Тайвань и присоединить территорию. Для предотвращения этого остров находится в постоянном внимании Вашингтона. Американцы хотят торговать с китайцами и вводить в отношении их новые санкции. Конфронтация по чипам приняла крайнюю форму, что серьёзным образом ударило по экономике КНР.



В украинском кризисе Китай придерживается относительно нейтральной позиции, однако постоянно призывает Россию исключить использование ядерного оружия.