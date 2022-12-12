Палестинский лидер Махмуд Аббас пригрозил Израилю вооруженным сопротивлением в любое время

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12 декабря 2022, 12:23 Александр Крохмаль, Журналист

Возглавляющий почти 10 лет частично признанное Государство Палестина Махмуд Аббас пригрозил Израилю вооружённым сопротивлением. Он даже отметил, что администрация подконтрольной ему территории может перейти к терроризму.

При этом Аббас заявил, что не поддерживает сопротивление силой оружия, но «позже может изменить своё решение». Аналитики уже окрестили слова палестинского лидера опасными и даже безрассудными. Ведь конфликт между палестинцами и израильтянами в этом году обострился настолько, что до «взрыва пороховой бочки» остаются считанные мгновения.

Ближневосточные обозреватели считают, что Аббасу следовало бы следить за словами, особенно в нынешний период. Эскалация действительно возможна, и самое худшее, что она может случиться абсолютно в любой момент. Напряжённость в регионе оценивается как достаточно высокая. «Мы не видели таких массовых беспорядков на Западном берегу почти 15 лет», - сказал на эту тему экс-аналитик из Минфина США Джонатан Шанцер. По его мнению, «если ситуация зайдёт слишком далеко, очень вероятно, что Аббас окажется среди заметных жертв». Возвращение к террористической деятельности может привести к глобальному нарушению порядка в регионе. Что до самого Аббаса, то он всё так же продолжает обвинять во всём Израиль, считая его политику «чрезмерно агрессивной».